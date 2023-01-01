WebCatalog
BuildFire

BuildFire

app.buildfire.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не требуется. Создавайте собственные функции с помощью нашего SDK для разработчиков. Стройте БЕСПЛАТНО в течение 14 дней. Кредитная карта не требуется

Веб-сайт: buildfire.com

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