WebCatalog
Bappfy

Bappfy

app.bappfy.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bappfy в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добро пожаловать в онлайн-конструктор приложений Bappfy с любого веб-сайта или URL-адреса. Превратите любой веб-сайт в приложение для Android и iOS без программирования.

Веб-сайт: bappfy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bappfy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Flangapp

Flangapp

my.flangapp.com

Median.co

Median.co

median.co

BuildFire

BuildFire

app.buildfire.com

AppMySite

AppMySite

app.appmysite.com

Chalc.io

Chalc.io

app.chalc.io

LinkPreview

LinkPreview

my.linkpreview.net

Bravo Studio

Bravo Studio

projects.bravostudio.app

Siter.io

Siter.io

app.siter.io

Array

Array

buildarray.com

Siter

Siter

app.siter.io

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

ROMEO

ROMEO

romeo.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности