WebCatalog
Retrospective Online

Retrospective Online

retrospectiveonline.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Retrospective Online в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ретроспективы для команд гибкой разработки. Простой и привлекательный инструмент для проведения ретроспектив.

Веб-сайт: retrospectiveonline.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Retrospective Online, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Poker Planner Online

Poker Planner Online

planningpokeronline.com

Yodiz

Yodiz

app.yodiz.com

QuickScrum

QuickScrum

quickscrum.com

Zoho Sprints

Zoho Sprints

accounts.zoho.com

Echometer

Echometer

my.echometerapp.com

VivifyScrum

VivifyScrum

app.vivifyscrum.com

Taiga

Taiga

tree.taiga.io

RetroTool

RetroTool

retrotool.io

Hygger

Hygger

accounts.hygger.io

Metro Retro

Metro Retro

metroretro.io

FoxPlan

FoxPlan

fox-plan.net

Agilibo

Agilibo

app.agilibo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности