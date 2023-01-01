Metro Retro — это бесплатное веб-приложение, которое помогает командам проводить продуктивные, увлекательные и увлекательные ретроспективы, сеансы невыполненной работы, проверки работоспособности, семинары и многие другие типы встреч.

Веб-сайт: metroretro.io

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