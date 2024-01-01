WebCatalog

Redfast

Redfast

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: redfast.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Redfast в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Redfast is an intent-driven guidance platform for engagement businesses. Redfast quantifies and tracks service usage at an individual level and uses variations in the individual's behavior to deliver targeted remedies that result in better retention and growth for engagement-oriented businesses. Redfast lets you promote personalized content, features, and offers on your site in a real-time, and actionable manner without coding.

Категории:

Business
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: redfast.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Redfast, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

Вам также может понравиться

Highspot

Highspot

highspot.com

WebEngage

WebEngage

webengage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Indicative

Indicative

indicative.com

Pyze

Pyze

pyze.com

Retention Science

Retention Science

retentionscience.com

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Simpleem

Simpleem

simpleem.com

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

Localytics

Localytics

localytics.com

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.