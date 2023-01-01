Универсальная цифровая строительная площадка ⚡️ Столкнувшись с неизбежными непредвиденными событиями на строительных площадках, Réa помогает вам не сбиться с пути: соблюдать сроки, контролировать свой бюджет, экономя 5 часов работы в неделю.

Веб-сайт: rea-app.fr

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