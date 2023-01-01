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Radio-Canada

Radio-Canada

ici.radio-canada.ca

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Посетите веб-сайт Radio-Canada для получения информации и развлечений. Найдите свои новости, теле- и радиопередачи в прямом эфире и по запросу.

Веб-сайт: ici.radio-canada.ca

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