WebCatalog
QUB

QUB

qub.ca

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для QUB в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Обратитесь к надежному и разнообразному источнику новостей. Не пропустите ничего благодаря прямым трансляциям. Прочтите статьи из Journal de Montréal, Journal de Québec, 24 Heures и TVA Nouvelles. Будьте в курсе региональных, национальных и международных новостей, следя за корреспондентами, обозревателями и опытными журналистами.

Веб-сайт: qub.ca

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением QUB, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Le Monde

Le Monde

lemonde.fr

EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

BBC Afrique

BBC Afrique

bbc.com

RTBF Auvio

RTBF Auvio

auvio.rtbf.be

Ouest-France

Ouest-France

ouest-france.fr

myCANAL

myCANAL

canalplus.com

Toutelatele

Toutelatele

toutelatele.com

Mooncard

Mooncard

app.mooncard.co

BaridiWeb

BaridiWeb

baridiweb.poste.dz

Le Parisien

Le Parisien

leparisien.fr

Le Figaro

Le Figaro

lefigaro.fr

Courses U

Courses U

coursesu.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности