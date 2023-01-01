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Веб-сайт: animedigitalnetwork.fr

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Anime Digital Network, доступная по ежемесячной подписке, каждую неделю предлагает потоковую трансляцию последних эпизодов лучших новых анимационных выпусков в прямом эфире из Японии. На сайте представлены все уже доступные каталоги Казэ и Кана (около 4000 серий сериалов и более 50 фильмов), включая самые популярные хиты: «Наруто», «Хвост Феи», «Синий экзорцист» и «Маги». Добавляя около десяти новых серий каждый квартал, A.D.N. предлагает вам наиболее полную легальную альтернативу пиратству, которое с каждым годом продолжает обеднять всю цепочку эксплуатации японской анимации на международном рынке. Этот новый сайт был разработан, чтобы максимально соответствовать вашим ожиданиям.

Веб-сайт: animedigitalnetwork.fr

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