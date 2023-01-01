Комплекс решений для подбора, адаптации, оценки, обучения, вовлеченности и удержания сотрудников — всё, что вам нужно, чтобы управлять персоналом и развивать таланты.

Веб-сайт: potok.io

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