Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Okko — онлайн-кинотеатр, где смотрят кино и сериалы, мультфильмы и лекции, концерты, спектакли и ТВ-каналы. Каждую неделю появляются новинки. Для детей есть специальный профиль с фильтрами по возрастам. Для болельщиков — «Okko Спорт» с трансляциями футбольных матчей, киберспортивных турниров и боёв MMA.

Веб-сайт: okko.tv

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