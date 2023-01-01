Создавайте, делитесь и ремиксуйте приложения AI. Pliny предоставляет легкий интерфейс, позволяющий превратить вашу подсказку в совместное приложение. Любой может бесплатно запустить ваше приложение на собственных входных данных или переработать его для создания новой версии.

Веб-сайт: pliny.app

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