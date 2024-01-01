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Pixelfy

Pixelfy

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pixelfy.me

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Pixelfy is a URL shortener, which embeds a retargeting pixel into each link that you shorten. You can then retarget to people who clicked on your link, on Facebook, Twitter, Google, and LinkedIn Ads. There are several reasons why this can be beneficial, the key reason is that you’re able to retarget people, even though you’re sharing external content.

Веб-сайт: pixelfy.me

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pixelfy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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