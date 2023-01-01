WebCatalog
Physeo

Physeo

physeo.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Physeo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Лучший видеоресурс для медицинской школы. Единственная комплексная платформа с концептуальными видеороликами и мнемоникой изображений для Шага 1 и Шага 2.

Веб-сайт: physeo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Physeo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Rosh Review

Rosh Review

app.roshreview.com

Guidde

Guidde

app.guidde.com

Medify

Medify

medify.co.uk

HeyGen

HeyGen

app.heygen.com

Magnet Brains

Magnet Brains

magnetbrains.com

Billo

Billo

manage.billo.app

Google Images

Google Images

google.com

Healthgrades

Healthgrades

healthgrades.com

Eskooly

Eskooly

eskooly.com

Revision Village

Revision Village

revisionvillage.com

PassMedicine

PassMedicine

passmedicine.com

FreeMedTube

FreeMedTube

freemedtube.net

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности