Волшебным образом создавайте потрясающие СОПы с помощью ИИ. Guidde — это генеративная платформа искусственного интеллекта для бизнеса, которая помогает вашей команде создавать видеодокументацию в 11 раз быстрее. Guidde позволяет мгновенно снимать пошаговые видеоролики и документы, которые сможет создать каждый.

Веб-сайт: guidde.com

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