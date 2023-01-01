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Periodic Table

Periodic Table

periodic-table.tech

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Таблица Менделеева, также известная как периодическая таблица элементов, представляет собой табличное отображение химических элементов. Он широко используется в химии, физике и других науках и обычно считается символом химии.

Веб-сайт: periodic-table.tech

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