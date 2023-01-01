PerformNOW — это веб-система управления контактами и CRM-решение для мебельной промышленности. Все точки взаимодействия с клиентами, поставщиками и кандидатами на работу автоматически документируются в сегментированных группах контактов. При этом PerformNOW помогает компаниям повысить эффективность продаж и сделать последующее сопровождение более продуктивным. Он централизует взаимодействие с контактами, обеспечивает автоматизированные кампании, рабочие процессы обработки заявок в службе поддержки клиентов и многое, многое другое.

Веб-сайт: performnow.com

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