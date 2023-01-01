WebCatalog
PeakGPT

PeakGPT

ceobee.dev

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PeakGPT в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Плавающее общение с помощью ChatGPT на всех веб-сайтах. Возобновите разговор с помощью мощного интерфейса. Вставьте результат во все входы одним щелчком мыши. Используйте подсказки везде. Гибкий помощник для любых сайтов.

Веб-сайт: ceobee.dev

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