WebCatalog
Promptitude.io

Promptitude.io

app.promptitude.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Promptitude.io в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Самый простой и быстрый способ интегрировать GPT в ваши приложения и рабочие процессы. Сделайте свои SaaS- и мобильные приложения выдающимися с помощью GPT: разрабатывайте, тестируйте, управляйте и улучшайте все свои подсказки в одном месте. Затем выполните интеграцию с помощью одного простого вызова API — независимо от того, какой поставщик.

Веб-сайт: promptitude.io

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