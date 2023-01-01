Patient Access соединяет вас с местными медицинскими службами, когда они вам нужны больше всего. Записывайтесь на прием к врачу, заказывайте повторные рецепты и узнавайте о местных медицинских услугах для себя или своей семьи с помощью мобильного или домашнего компьютера. Войдите в систему с легкостью, используя свой логин NHS.

Веб-сайт: patientaccess.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Patient Access, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.