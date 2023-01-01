WebCatalog
Othalla

Othalla

app.othalla.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Othalla в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Легкое управление отсутствием на вашем рабочем месте. Othalla оптимизирует управление персоналом, предоставляя решение для эффективного управления посещаемостью.

Веб-сайт: othalla.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Othalla, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

HireBrain

HireBrain

hirebrain.ai

Attendance Now

Attendance Now

attendancenow.com

Basaas

Basaas

workplace.basaas.com

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Easy Time Clock

Easy Time Clock

timeclock.easytimeclock.com

Subscribe-HR

Subscribe-HR

subscribe-hr.com

Smart Workforce

Smart Workforce

app.smartworkforce.co.uk

Ahgora

Ahgora

auth.ahgora.com.br

HRpuls

HRpuls

hrpuls.de

PRODSMART

PRODSMART

app.prodsmart.com

MediaSilo

MediaSilo

app.shift.io

WorkBright

WorkBright

app.workbright.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности