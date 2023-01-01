WebCatalog
OpenStax

OpenStax

openstax.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для OpenStax в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бесплатные и гибкие учебники и ресурсы. Бесплатные учебники. Низкая стоимость технологии. Поддержите на каждом этапе пути.

Веб-сайт: openstax.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OpenStax, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

123 Reg

123 Reg

123-reg.co.uk

Bnody

Bnody

bnody.com

ACKO

ACKO

acko.com

CDLSuite

CDLSuite

cdlsuite.com

Perdoo

Perdoo

web.perdoo.com

Textbooks.com

Textbooks.com

textbooks.com

abeka

abeka

login.abeka.com

skeeled

skeeled

app.skeeled.com

Opiniion

Opiniion

app.opiniion.com

Sophia

Sophia

app.sophia.org

Veeqo

Veeqo

app.veeqo.com

Oxford Owl

Oxford Owl

oxfordowl.co.uk

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности