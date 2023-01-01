WebCatalog

OpenMoves

OpenMoves

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Веб-сайт: openmoves.com

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The OpenMoves OM3 platform is an Enterprise level email marketing platform that's extremely easy to use and comes with our I-do™ and We-do™ services so you can choose how you want to want to work with us (self service or full service). Experience the easiest drag-and-drop functionality to create mobile responsive email templates, automated drip campaigns, lead scoring, segment users based on behavior, and much more. Advanced features include cart & browse abandonment, PipeDrive, Salesforce and MS Dynamics integration as well as Magento, Shopify and many more. Learn more at: www.openmoves.com/om3-signup

Категории:

Business
Email Marketing Software

Веб-сайт: openmoves.com

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Salesforce

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Mailchimp

Mailchimp

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Square

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squareup.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Zoho Campaigns

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Constant Contact

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MailerLite

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