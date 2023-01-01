OneHash CRM — это первый в мире FaaS (FOSS-as-a-service), предназначенный для бизнеса любого размера и предлагающий множество функций, которые помогут вам увеличить доход вашего бизнеса. Это облачная CRM, которая очень масштабируема, поэтому вы можете легко добавлять больше пользователей или функций по мере роста вашего бизнеса.

Веб-сайт: onehash.ai

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