Если вы устали платить за использование всех функций существующих приложений для редактирования видео, возможно, вы нашли настоящую находку! Оказывается, omniclip полностью бесплатен и, кроме того, имеет открытый исходный код. Все работает внутри браузера, личные данные не используются, все хранится на диске вашего устройства. - Обрезка - Расщепление - Поддерживает текст, аудио, видео (mp4) и изображения. - Редактирование клипа при предварительном просмотре: вращение, изменение размера, стилизация текста и многое другое. - Отменить повторить - Рендеринг в разных разрешениях, вплоть до 4к.

Веб-сайт: omniclip.app

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