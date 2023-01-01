Okrédito — это приложение для получения потребительских кредитов на сумму до 20 000 долларов США. Вы делаете запрос прямо в приложении, скачиваете его прямо сейчас и получаете в течение 24 часов.

Веб-сайт: okredito.com

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