WebCatalog
Offero

Offero

offero.sk

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Offero — лучший онлайн-базар. Продавайте и покупайте подержанные вещи дешевле и проще через Интернет или мобильное приложение. В предложении вы найдете подержанные аксессуары для автомобилей и мотоциклов, компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры, электронику, одежду, антиквариат, билеты, предметы искусства, изделия ручной работы, объявления из категории «Спорт и хобби», категории услуг, детской категории, имущества, недвижимости, мода, аксессуары, музыка, кино, игры, медиа, мультимедиа, вещи для дома и сада."><meta name="keywords" content="реклама, объявления, базос, базар, офферо, продать, купить, продажа, ПК , компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры, электроника, одежда, антиквариат, билеты, искусство, ручная работа, спорт и хобби, услуги, для детей, синяя лошадь, имущество, недвижимость, мода, аксессуары, музыка, кино, игры, СМИ, мультимедиа, игры, развлечения, быт, сад, машина, мото, прислисенство

Веб-сайт: offero.sk

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