Déčko — Чешское телевидение — Онлайн-игры, развлекательные и познавательные программы и видеоролики, конкурсы, викторины, задания и творческие инструкции — это Déčko.cz, бесплатный сайт для детей дошкольного и школьного возраста, самых маленьких зрителей чешского телевидения.

Веб-сайт: decko.ceskatelevize.cz

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