WebCatalog
Déčko

Déčko

decko.ceskatelevize.cz

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Déčko — Чешское телевидение — Онлайн-игры, развлекательные и познавательные программы и видеоролики, конкурсы, викторины, задания и творческие инструкции — это Déčko.cz, бесплатный сайт для детей дошкольного и школьного возраста, самых маленьких зрителей чешского телевидения.

Веб-сайт: decko.ceskatelevize.cz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Déčko, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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