WebCatalog

Nutsales

Nutsales

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: nutsales.co

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nutsales в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, управления персоналом и т. д. Автоматизируйте назначение потенциальных клиентов, используя передовые алгоритмы, учитывая критерии сегментации или циклический анализ. Расширьте возможности командного общения с помощью совместной работы в режиме реального времени, тегов и комментариев. Получайте новых потенциальных клиентов из входящих или исходящих сообщений, сразу интегрируйтесь и вовлекайтесь. Благодаря Nutsales у вас будет команда 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, гарантирующая, что ни один разговор с клиентом не останется незамеченным.

Категории:

Business
CRM-программное обеспечение
Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта
Программное обеспечение для сопоставления потенциальных клиентов и маршрутизации

Веб-сайт: nutsales.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nutsales, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Calendly

Calendly

calendly.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

JustCall

JustCall

justcall.io

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Вам также может понравиться

Deflekt

Deflekt

deflekt.ai

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

iCombine

iCombine

icombine.net

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

WebPurify

WebPurify

webpurify.com

Eggflow

Eggflow

eggflow.com

SmartPush

SmartPush

smartpush.ai

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.