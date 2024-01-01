Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, управления персоналом и т. д. Автоматизируйте назначение потенциальных клиентов, используя передовые алгоритмы, учитывая критерии сегментации или циклический анализ. Расширьте возможности командного общения с помощью совместной работы в режиме реального времени, тегов и комментариев. Получайте новых потенциальных клиентов из входящих или исходящих сообщений, сразу интегрируйтесь и вовлекайтесь. Благодаря Nutsales у вас будет команда 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, гарантирующая, что ни один разговор с клиентом не останется незамеченным.

Категории :

Веб-сайт: nutsales.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nutsales, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.