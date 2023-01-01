WebCatalog
Numa

Numa

inbox.numa.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Numa в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформа реагирования клиентов на основе искусственного интеллекта для дилерских центров. Превращает BDC и советников в коммуникаторов мирового класса, используя прозрачность + подотчетность + здоровую дозу сверхспособностей искусственного интеллекта.

Веб-сайт: numa.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Numa, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

DISCO

DISCO

login.csdisco.com

FeedHive

FeedHive

app.feedhive.io

ResultMaps

ResultMaps

app.resultmaps.com

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

app.hypotenuse.ai

Unthread

Unthread

app.unthread.io

Voxel

Voxel

app.voxelai.com

Parrot AI

Parrot AI

app.parrot.ai

Lately AI

Lately AI

dashboard.lately.ai

Appen

Appen

client.appen.com

Vitally

Vitally

login.vitally.io

Tactful

Tactful

dashboard.tactful.ai

Jude AI

Jude AI

app.judeai.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности