WebCatalog
Notado

Notado

notado.app

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Notado в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Вы закладчик? Вам нравится сохранять то, что вы читаете в Интернете, архивировать веб-страницы, чтобы вернуться к ним однажды в будущем? Вам трудно вспомнить, что вам понравилось в том длинном произведении, которое вы читали полчаса? Считаете ли вы комментарии из дискуссионных тем столь же интересными и ценными, как и статьи, которые вы читаете? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то Notado может быть для вас! Notado — это подход к созданию онлайн-закладок, ориентированный на контент, при котором абзацы и предложения, которые вызывают желание добавить что-то в закладки, рассматриваются как первоклассные элементы, а не как фрагменты дополнительных метаданных. С Notado ваши закладки сосредоточены на выделенных фрагментах текста, которые полностью доступны для поиска и могут быть организованы, однако имеют смысл для вас благодаря мощной системе автоматических тегов. Вы можете подумать: «Я уже использую Pinboard, Instapaper и Readwise, и я не хочу менять весь свой рабочий процесс только ради того, чтобы опробовать эту штуку Notado…» — я вас слышу! Исходные веб-страницы каждой заметки, которую вы сохраняете в Notado, можно автоматически синхронизировать с Pinboard, Instapaper и Readwise!

Веб-сайт: notado.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Notado, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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