Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Nimble Rx сотрудничает с независимыми, местными и специализированными аптеками, чтобы сделать проверку, проверку и доставку рецептов к вашей двери проще, чем когда-либо.

Веб-сайт: nimblerx.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nimble Rx, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.