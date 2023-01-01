WebCatalog
InstantScripts

InstantScripts

instantscripts.com.au

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для InstantScripts в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Онлайн-сценарии, телемедицинские консультации и рецептурные лекарства с доставкой к вашей двери. Удобно управляйте своим здоровьем с помощью InstantScripts®. Присоединяйтесь к более чем 300 000 других людей, которые сэкономили время и деньги с помощью InstantScripts®.

Веб-сайт: instantscripts.com.au

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением InstantScripts, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Felix Health

Felix Health

felixforyou.ca

ASDA

ASDA

asda.com

Beer52

Beer52

beer52.com

Experian UK

Experian UK

experian.co.uk

MyChart

MyChart

mychart.org

Finder

Finder

finder.com

MYPARCELASIA

MYPARCELASIA

myparcelasia.com

Nimble Rx

Nimble Rx

nimblerx.com

Splendies

Splendies

splendies.com

CVS Caremark

CVS Caremark

caremark.com

Cove

Cove

withcove.com

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности