В мире, где правдивых фактов не хватает, никогда не было большей потребности в надежном и беспристрастном источнике информации о том, что происходит в мире, или большей потребности во вдохновении через великие идеи. От искусственного интеллекта до изменения климата, от последних инноваций в области здравоохранения до загадок квантовой физики и человеческого разума, New Scientist освещает важные идеи и инновации.

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