Upcomer — это универсальное место, где можно найти все, что связано с киберспортом: от турниров и матчей до игроков и всего, что происходит в индустрии.

Веб-сайт: upcomer.com

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