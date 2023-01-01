Футбольная платформа Профессиональная платформа для людей, работающих в футбольном мире: видео, данные, статистика и инструменты. Анализировать команды, матчи и игроков; открыть новые таланты; продвигайте своих игроков; учиться у лучших. Везде, с рабочего стола, планшета или мобильного телефона.

Веб-сайт: wyscout.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wyscout, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.