Центры, находящиеся на переднем крае нейрореабилитации, выбирают NeuronUP У вас также есть доступ к настраиваемым упражнениям и инструментам когнитивной стимуляции для планирования и измерения результатов ваших вмешательств. Даже на расстоянии.

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