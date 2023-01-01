С Navy приобретается на всю жизнь. Navi — умный помощник учителя для исправления и запоминания навыков чтения и письма в CP, CE1 и CE2. Для чего нужен Navi? Запомнить на всю жизнь!

Веб-сайт: navi.education

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Navi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.