EcoleDirecte

Всегда у вас в кармане, учащиеся и семьи могут сразу узнать подробное расписание в режиме реального времени, ознакомиться с учебником, сообщениями, оценками, средними показателями, событиями школьной жизни. .. Учителя и сотрудники также могут консультироваться с классами и группами, звонить или даже заходить в учебник...

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