WebCatalog
EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EcoleDirecte в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Всегда у вас в кармане, учащиеся и семьи могут сразу узнать подробное расписание в режиме реального времени, ознакомиться с учебником, сообщениями, оценками, средними показателями, событиями школьной жизни. .. Учителя и сотрудники также могут консультироваться с классами и группами, звонить или даже заходить в учебник...

Веб-сайт: ecoledirecte.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EcoleDirecte, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mooncard

Mooncard

app.mooncard.co

ComptaCom

ComptaCom

app.compta.com

Ouest-France

Ouest-France

ouest-france.fr

Beeye

Beeye

login.mybeeye.com

OpenPaye

OpenPaye

app.openpaye.co

TarzanExpress

TarzanExpress

tarzan-express.com

Navi

Navi

navi.education

Croq’Kilos

Croq’Kilos

app.croq-kilos.com

Courses U

Courses U

coursesu.com

QUB

QUB

qub.ca

Zonebourse

Zonebourse

zonebourse.com

Beesbusy

Beesbusy

app.beesbusy.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности