Natural Language Playlist

Плейлист на естественном языке исследует богатые и сложные взаимоотношения между языком и музыкой и использует языковые модели Transformer для создания списков воспроизведения. Музыкальные рекомендации — это то, что «запирается за закрытыми дверями» из-за отсутствия лучшего термина. Вам придется неделю ждать своих песен, найти подходящее радио с песнями или надеяться, что алгоритм выдаст то, что вы ищете. Я надеюсь, что, предоставляя вам прямой доступ к интеллектуальным музыкальным рекомендациям, я смогу расширить ваш музыкальный кругозор и помочь вам найти хорошие мелодии.

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