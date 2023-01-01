MyWGU — официальное приложение Западного Губернаторского университета для активных студентов.

Веб-сайт: wgu.edu

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MyWGU, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.