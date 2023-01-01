FOX 9 Minneapolis-St. Paul

Миннеаполис-Сент. Новости Пола, погода, движение и спорт в Миннесоте от канала FOX 9, обслуживающего метро городов-побратимов, Большую Миннесоту и западный Висконсин. Официальный дом футбольного клуба «Миннесота Викингс». Получайте последние новости Миннесоты и транслируйте FOX 9 в прямом эфире.

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