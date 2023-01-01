FOX 32 Chicago

Новости Чикаго, погода, дорожное движение и спорт от канала FOX 32, обслуживающего район Чикаго и северо-запад Индианы. Смотрите последние новости в прямом эфире или смотрите последние видео из таких программ, как Good Day Chicago.

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