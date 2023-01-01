С помощью MProfit вы можете управлять и отслеживать свои инвестиции по большому количеству классов активов, которые легко интегрируются с комплексным модулем учета MProfit. Вы можете импортировать торговые данные непосредственно в MProfit из более чем 3000 источников и создавать инвестиционные и бухгалтерские отчеты для получения действенной информации о портфеле.

Веб-сайт: mprofit.in

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