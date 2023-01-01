Коннекторы данных и серверной части, которые по умолчанию управляются событиями и работают в режиме реального времени. MovingLake — это современная платформа подключения API.

Веб-сайт: movinglake.com

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