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Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ищете новую тренировку? Хотите записаться на занятия йогой дешевле? Нужна помощь в поиске новых тренировок дома? Приложение Mindbody поможет вам найти лучшее место, где можно попотеть и поработать над телом на пляже. Ищете ли вы тренировку для начинающих или пытаетесь достичь своих 30-дневных целей в фитнесе, вы можете найти все это на Mindbody. Более 52 000 компаний предлагают фитнес-занятия по йоге, пилатесу, HIIT, езде на велосипеде, барре, кикбоксингу, танцам, силовым тренировкам, круговым тренировкам, тренировочным лагерям и многому другому! А для восстановления после тренировки закажите массаж, процедуры по уходу за лицом, иглоукалывание или криотерапию и завершите процедуру визитом к косметологу — и все это в одном приложении.

Веб-сайт: mindbodyonline.com

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