WebCatalog
Playbook

Playbook

my.playbookapp.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Playbook в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Playbook — одно из лучших фитнес-приложений на рынке, с помощью которого вы можете напрямую поддержать своих любимых авторов. БОЛЬШИНСТВО ВАШЕЙ ПОДПИСКИ ПЕРЕХОДИТ НАПРЯМУЮ ЛЮДЯМ, СОЗДАЮЩИМ ТРЕНИРОВКИ И ЗАНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ЛЮБИТЕ. Получите доступ к ведущим мировым влиятельным лицам в области фитнеса, тренерам, гуру в области здорового образа жизни, спортсменам и многим другим на своем телефоне. Благодаря более чем 56 000 тренировок и более 500 инструкторам каждый найдет что-то для достижения своих целей в области здоровья и хорошего самочувствия. Возьмите Playbook с собой в спортзал; Тренируйтесь дома и даже в путешествии — благодаря возможности скачивания тренировок вы сможете попотеть в любое время и в любом месте.

Веб-сайт: playbookapp.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Playbook, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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