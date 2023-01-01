WebCatalog
Trainerize

Trainerize

trainerize.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Trainerize в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Проводите тренировки по запросу и по видео. Подключите своих участников к сети с помощью тренировок, занятий по запросу, обмена сообщениями в приложении, отслеживания прогресса, групповых тренировок и многого другого! Trainerize привлекает и вдохновляет ваше сообщество виртуальным доступом к вашей студии.

Веб-сайт: trainerize.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Trainerize, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

iFIT

iFIT

ifit.com

Varsity Tutors

Varsity Tutors

varsitytutors.com

Volley

Volley

volley.app

Fitbod

Fitbod

app.fitbod.me

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Kozikaza

Kozikaza

kozikaza.com

Flo

Flo

app.flo.health

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Lingoda

Lingoda

learn.lingoda.com

Cloudflare Stream

Cloudflare Stream

dash.cloudflare.com

Playbook

Playbook

my.playbookapp.io

Lowdown

Lowdown

app.getlowdown.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности