Проводите тренировки по запросу и по видео. Подключите своих участников к сети с помощью тренировок, занятий по запросу, обмена сообщениями в приложении, отслеживания прогресса, групповых тренировок и многого другого! Trainerize привлекает и вдохновляет ваше сообщество виртуальным доступом к вашей студии.

Веб-сайт: trainerize.com

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