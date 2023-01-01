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MICHELIN Guide

MICHELIN Guide

guide.michelin.com

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Рестораны, отмеченные звездами MICHELIN, Bib Gourmand и вся подборка гидов MICHELIN. Лучшие адреса изысканной кухни, деликатесов и многого другого.

Веб-сайт: guide.michelin.com

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