Технические обзоры, руководства и статьи, а также домашняя страница теста x264 HD Benchmark и руководства по оптимизации BIOS.

Веб-сайт: techarp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tech ARP, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.